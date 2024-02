Mecz Śląsk Wrocław - Stal Mielec. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 16 lutego o godzinie 20:30

PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław - Stal Mielec. Gdzie obejrzeć w TV?

W zeszłej kolejce, czyli pierwszej po przerwie zimowej Śląsk utracił pozycję lidera. Przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0:1 i tym samym dobiegła jego seria szesnastu spotkań bez przegranej, trwająca aż od sierpnia.

We Wrocławiu wierzą, że zespół od razu zareaguje. Okoliczności wydają się sprzyjające: nikt nie wypadł ze składu, za to mecz znowu odbędzie się na Tarczyński Arena. Zainteresowanie nie jest jednak nawet w połowie tak duże jak na Pogoń. Do czwartku sprzedano ledwie 8 tys. wejściówek.

Drugi Śląsk zagra z ósmą Stalą, która potrafiła rzutem na taśmę ograć Puszczę Niepołomice (2:1). W doliczonym czasie zwycięskiego gola strzelił Piotr Wlazło. Mielczanie w sierpniu potrafili też wygrać ze Śląskiem u siebie - 3:1. Wtedy brylował Koki Hinokio, autor dubletu, a wspomniany Wlazło przed przerwą zmarnował karnego.