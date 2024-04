Mecz Warta Poznań - Korona Kielce online. Spotkanie tuż nad strefą spadkową. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Warta Poznań - Korona Kielce ONLINE. Mecz 28. kolejki Ekstraklasy

Warta Poznań w obecnym sezonie nie radzi sobie najlepiej, dlatego na kilka kolejek przed końcem znajduje się na 14. miejscu w tabeli i niewykluczone, że widmo spadku do Fortuna 1. Ligi jest coraz bliżej. To prawdopodobnie ostatni sezon Dawida Szulczka w barwach "Zielonych", gdyż kontrakt młodego trenera dobiega końca tego lata. 34-latek dołączy do silniejszej ekipy, która da mu większe pole do popisu. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że może trafić do Rakowa Częstochowa, ale Michał Świerczewski w pełni ufa Dawidowi Szwardze.

Gdzie oglądać mecz Warta Poznań - Korona Kielce?

Korona Kielce jest w jeszcze gorszym położeniu niż Warta Poznań, gdyż ma jeden punkt mniej i od strefy spadkowej dzieli ją także jedno "oczko". Końcówka sezonu będzie niezwykle emocjonująca. Utrzymanie nie będzie łatwe, gdyż podopieczni Kamila Kuzery w końcówce sezonu zmierzą się m.in. z Jagiellonią Białystok, Lechem Poznań czy Puszczą Niepołomice, czyli swoim bezpośrednim rywalem w walce o pozostanie w elicie.