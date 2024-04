Mecz Warta Poznań - Zagłębie Lubin online. Piłkarze Dawida Szulczka walczą o zwycięstwo. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo Jakub Jabłoński

Warta - Zagłębie LIVE! Kończymy wielkanocna kolejkę! wojciech matusik

Mecz Warta Poznań - Zagłębie Lubin w PKO Ekstraklasie to ostatnie spotkanie w ramach 26. kolejki. Wielkanocna seria gier przyniosła ogrom pięknych goli, mieliśmy spektakularne zwroty akcji i we wtorek to wszystko spuentujemy starciem w Grodzisku Wielkopolskim. Piłkarze Waldemara Fornalika będą chcieli zainkasować kolejne trzy punkty. Gdzie oglądać w telewizji i internecie? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy na relację tekstową z tego wydarzenia na GOL24!