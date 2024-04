Mecz Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze online. Ostatnie spotkanie 27. kolejki Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze ONLINE. 27. kolejka Ekstraklasy

Zagłębie Lubin notuje serię kilku meczów bez porażki, ale coraz częściej mówi się, że trener Waldemar Fornalik siedzi na gorącym krześle. Obecnie Miedziowi są na 11. miejscu, ale od kilku miesięcy nie widać poprawy gry zespołu, dlatego media spekulują już o potencjalnych następcach byłego selekcjonera reprezentacji Polski. W przestrzeni medialnej padło nazwisko "Szulczek". Czy trener Warty Poznań niedługo zrobi kolejny krok w karierze?

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Przekazałem drużynie, że musimy wymagać od siebie jeszcze więcej. Chcemy wygrywać i to jest nasze hasło, bo na tę chwilę wygląda to tak, że ustabilizowaliśmy formę, natomiast zamiast trzech remisów brakuje nam po prostu jednego zwycięstwa. Było to solidne spotkanie, ale zabrakło nam przysłowiowej "kropki nad i". (cyt: transfery.info)