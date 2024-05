Mecz Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa online. Ustępujący mistrz chce ratować sezon. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo Jacek Czaplewski

Mecz Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa to druga w kolejności propozycja PKO Ekstraklasy na sobotę. Jedenasty zespół tabeli podejmie szósty, który ma jeszcze szanse na to, by skończyć sezon na podium, a co za tym idzie zakwalifikować się do europejskich pucharów. Warunkiem jest zwycięstwo. Relacja LIVE od godziny 17:30 w GOL24.