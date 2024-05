Pogoń Szczecin obiektem drwin. Kibice Stali Mielec skandowali podczas meczu: Gdzie macie puchar?

Kibice na meczu Stal - Pogoń: Gdzie macie puchar?

Meczem ostatniej szansy był właśnie piątkowy wyjazd do Mielca, zakończony bezbramkowym, rozczarowującym remisem. Widowisko śledziło 6353 kibiców w tym kilkuset Portowców. To w ich stronę gospodarze skierowali wykpiwające pytanie: - Gdzie macie puchar?

Co ciekawe, Stal mimo złotych czasów sama nigdy nie zdobyła Pucharu Polski. W tej edycji odpadła w 1/8 finału. Jedyny finał przegrała natomiast w 1976 roku. W przeciwieństwie do Pogoni ma jednak co przecierać w gablocie - to dwa tytuły mistrzowskie.

W kończącym się sezonie znacznie biedniejsza Stal będzie nieco niżej niż obecnie siódma Pogoń. Ale na osłodę pozostanie jej zwycięski dwumecz; remis w Mielcu poprzedziła bowiem sensacyjna wygrana w Szczecinie (3:2).

Pogoń w ostatniej kolejce podejmie Górnika Zabrze.