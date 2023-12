Media: FC Barcelona podjęła decyzję ws. Roberta Lewandowskiego. Poszła na rękę polskiemu napastnikowi. Kataloński klub ma plan

Robert Lewandowski ostatnie tygodnie w Barcelonie miewa naprawdę trudne. Forma strzelecka zdaję się daleko od tej idealnej. Napastnik w meczach "Dumy Katalonii" na potęgę marnuje kolejne, nadarzające się okazję do zdobycia gola. Jednak władze katalońskiego klubu wciąż jeszcze ufają kapitanowi reprezentacji Polski. Zdaję się, że "Lewy" w przyszłych okienkach transferowych nigdzie się nie będzie chciał wybierać.

Według informacji hiszpańskiego dziennika "Sport" FC Barcelona ma odpowiedni, długoterminowy plan na naszego snajpera. Sztab szkoleniowy wie doskonale jak wykorzystać bogate walory ofensywne reprezentanta Polski.

- Skoro Lewandowski nie chce zmieniać klubu, to i Barcelona nie rozważa sprzedaży piłkarza. Ani teraz, ani na koniec sezonu. Nieważne, ile plotek jeszcze się pojawi. Sztab szkoleniowy i klub mają Lewandowskiego w swoich planach. Nie wypuszczą go na rynek bez względu na to, jak duże będą potrzeby finansowe