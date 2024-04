Media: Piast Gliwice niedługo zwolni trenera Aleksandra Vukovicia. Kto zastąpi serbskiego szkoleniowca?

Piast Gliwice zmienia trenera. Vuković traci pracę

Piast Gliwice to drużyna, która w całej Ekstraklasie jet w najgorszej formie. W ostatnich 10 meczach podopieczni Vukovicia zdobyli tylko osiem punktów . Bilans? 10 spotkań, dwie wygrane, dwa remisy i aż sześć porażek. W ostatnich tygodniach "Piastunki" nie były w stanie wygrać m.in. z Ruchem Chorzów, Cracovią czy Radomiakiem. Do tego musimy doliczyć także bolesną porażkę z Wisłą Kraków w półfinale Pucharu Polski.

W ostatnich tygodniach na Piasta spada spora fala krytyki. Kibice zarzucają drużynie brak ambicji i podkreślaj, że ekipa z Gliwic to synonim przeciętności. Do końca sezonu "Piastunki" zmierzą się jeszcze z Pogonią Szczecin (wyjazd) i Jagiellonią Białystok (dom). Reszta rywali to drużyny z dolnej połowy tabeli, dlatego utrzymanie w elicie to nie scenariusz science fiction.