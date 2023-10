Miasto Alkmaar wydało obszerne oświadczenie ws. ostatnich wydarzeń po meczu AZ z Legią. "Poważnie potępiamy zachowanie Legii Warszawa"

Ogromne zamieszanie w Alkmaar po meczu Ligi Konferencji!

Jak przekazali obecni na meczu polscy dziennikarze, do wielkiego zamieszania doszło w chwili, gdy miejscowa policja i służby ochrony podjęły decyzję o zamknięciu stadionu. Przedstawiciele Legii, w tym piłkarze, mieli mieć utrudniony dostęp do autokaru, wywiązały się utarczki słowne, doszło do szamotaniny. Ostatecznie policja otoczyła kordonem pojazd, w którym była już znaczna część ekipy.

- Policja, prokuratura, władze miasta i AZ nie pochwalają wczorajszego zachowania Legii Warszawa. Ustalenia poczynione z wyprzedzeniem zostały naruszone, kibice, a także zawodnicy klubu zachowywali się źle. Wydarzenia zostaną zbadane, a dochodzenie już się rozpoczęło

- poinformowały we wspólnym oświadczeniu władze miasta z prokuraturą oraz policją.

Jednocześnie dodano w oświadczeniu, że to warszawski klub nie podporządkował się wspólnym ustaleniom, które zostały zawarte przed rywalizacją holenderskiego oraz polskiego zespołu. Oczywiście postanowienia były zdecydowanie nie na rękę dla kibiców Legii Warszawa. Jak się okazało fani, którzy zdecydowali się polecieć i dopingować swoich ulubieńców musieli odebrać wejściówki na to spotkanie w innym mieście - w Hadze na stadionie lokalnego ADO Den Haag (ok. 1,5 godziny jazdy od Alkmaar).