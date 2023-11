Michał Probierz szokuje! "Gdyby był w pełni zdrowy, byłby powołany"

Probierz dał jasno do zrozumienia po raz kolejny, że nie ma zamiaru zmieniać swojej dotychczasowej hierarchii bramkarzy, nawet mimo rosnącej formy Marcina Bułki w trwającym sezonie Ligue 1. Polski bramkarz w miniony weekend zanotował swoje dziewiąte czyste konto we francuskiej ekstraklasie, a jego OGC Nice zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do pierwszego PSG traci raptem jedno "oczko".

Jak jednak Michał Probierz na konferencji prasowej tłumaczył 24-latek wciąż jest dopiero... czwartym bramkarzem w reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje, że robiący furorę na Lazurowym Wybrzeżu Polak został powołany tylko ze względu na kontuzję Bartłomieja Drągowskiego, który gra... w Serie B, a konkretnie we włoskiej Spezii.