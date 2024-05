Czesław Michniewicz zaliczy spektakularny powrót do reprezentacji Polski? Znany komentator tego chce. "Powinien zostać po mundialu"

Czesław Michniewicz ponownie w reprezentacji Polski?

Co czeka Michała Probierza, jeśli Polska nie wyjdzie z grupy i zakończy turniej po rozegraniu trzech meczów? Wszystko wskazuje na to, że selekcjoner się nie zmieni, gdyż PZPN chce wreszcie postawić na stabilność. Czy rzeczywiście Probierz będzie mógł przygotowywać kadrę do eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku? Przekonamy się za kilka miesięcy, ale na razie odpowiedź brzmi "tak".