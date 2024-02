Michał Probierz wskazał, którą światową gwiazdę chciałby w reprezentacji Polski - Kevina De Bruyne

Michał Probierz chciałby Kevina De Bruyne w reprezentacji Polski

Według Michała Probierza reprezentacji Polski przydałby się zwłaszcza Kevin De Bruyne. Jak zaznaczył, Belga z Manchesteru City obserwuje od wielu lat. Po raz pierwszy widział go w akcji na żywo podczas stażu trenerskiego w Werderze Brema, czyli krótko po Euro 2012, gdy pomocnik przebywał wtedy w Niemczech na wypożyczeniu z Chelsea.

- Jak go zobaczyłem na treningu to byłem zachwycony. Dla mnie to jeden z lepszych piłkarzy na świecie - stwierdził Michał Probierz. Dzwoniący do studia kibic próbował wyciągnąć kolejne nazwiska do poszczególnych formacji lub nawet na pozycje, ale selekcjoner zrezygnował z dalszej zabawy.

Sebastian Szymański wyceniony przez Fenerbahce

32-letni dziś Kevin De Bruyne jest liderem środka pola w Manchesteru City. We wtorkowym meczu Pucharu Anglii z Luton (6:2) zanotował aż cztery asysty przy trafieniach Erlinga Haalanda.