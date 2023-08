Milan Rundić po rewanżu FC Kopenhaga - Raków Częstochowa: Nie chcę nikogo urazić, ale zabrakło odwagi w ataku

Milan Rundić: Z Ligi Europy też możemy być szczęśliwi

- Jak widzieliście sami to był bardzo trudny mecz. Niestety jako pierwsi dostaliśmy gola i później musieliśmy odrobić jeszcze większe straty. Ale i tak wiedzieliśmy przed meczem, że jeżeli chcemy wejść do Ligi Mistrzów to potrzebujmy dwóch bramek. Nie udało się. Smutek - podsumował w TVP Sport Milan Rundić.

- Nie chcę nikogo urazić, ale myślę, że zabrakło nam trochę odwagi w ataku. Strzeliliśmy tylko jednego gola, a to okazało się za małą na grupę. To dla nas bardzo dobra nauczka. Jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle dotarliśmy do play-offów - zaznaczył Serb.

- FC Kopenhaga była jednoznacznie lepszym rywalem niż Aris Limassol czy Karabach Agdam. Liga Europy to też duży sukces. Chcieliśmy wejść do Ligi Mistrzów, ale myślę, że i tak możemy być szczęśliwi - podkreślił na koniec Rundić.