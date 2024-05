Mecz Legia Warszawa - Radomiak Radom online. "Wojskowi" mogą marzyć o mistrzostwie! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Legia Warszawa - Radomiak Radom ONLINE. "Wojskowi" jeszcze powalczą

Goncalo Feio, trener Legii Warszawa: - Wiele drużyn w Ekstraklasie cały czas o coś gra. Radomiak ma swoje cele, ale my skupiamy się na sobie i swojej sytuacji. Wiemy, co oznacza mecz przeciwko Legii dla każdego rywala. Znamy motywację drużyn z całej Polski, gdy muszą z nami rywalizować. Musimy skupić się na naszych zadaniach. (cyt: Legia Warszawa)

Nad trenerem Radomiaka Radom zbierają się czarne chmury. Maciej Kędziorek miał wprowadzić nową jakość do zespołu, ale na razie efektów nie widać. Zamiast tego są kompromitujące porażki z Zagłębiem Lubin, Koroną Kielce czy ŁKS-em Łódź. 43-latek utrzyma posadę, ale "Zieloni" muszą grać zdecydowanie lepiej, jeśli nie chcą walczyć o utrzymanie.

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka Radom: - Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, to Legia jest faworytem – nie odkryję żadnej prawdy. To na niej ciąży presja, to ona musi wygrać spotkanie. Jedziemy do Warszawy z podniesioną głową, a także po to, by grać odważnie i zdobyć punkty. Mamy świadomość, w jakiej sytuacji się znajdujemy i dobrze wiemy, że wszystkie "oczka" są na wagę złota. (cyt: Legia.net)