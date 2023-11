MLS. Argentyńczyk Luciano Acosta z tytułem MVP. Rozgrywający FC Cincinnati wygrał głosowanie

Argentyńczyk Luciano Acosta z tytułem MVP

Acosta z dużą łatwością pokonał napastnika Los Angeles FC, reprezentanta Gabonu, Denisa Bouangę, który otrzymał 14,97 procent i swego rodaka, pomocnika Atlanta United FC Thiago Almadę (6,46).

Piłkarz FC Cincinnati pomógł swojej drużynie wygrać sezon zasadniczy, zdobywając 17 bramek i zaliczając 14 asyst. Przyjmując nagrodę MVP, Acosta przypomniał o swoim słynnym rodaku Lionelu Messim, który w trakcie bieżących rozgrywek dołączył do innej drużyny MLS, Interu Miami. - Rozegrał znacznie mniej meczów, w przeciwnym razie to on dostałby nagrodę - powiedział Acosta.

Jego drobna postura i numer 10 na koszulce przypomina legendy Argentyny, Messiego i Diego Maradonę. w którego podobnym stylu strzelił gola we wrześniu po solowej akcji z własnej połowy boiska przeciw Charlotte.