MŚ 2022. Polacy wybrali bazę na mundial w Katarze. To pięciogwiazdkowy Ezdan Palace [WIDEO]

Polski sztab wybrał ten hotel m.in. ze względu na to, że znajduje się w dobrej lokalizacji. - Wszystko na turnieju jest praktycznie obok siebie, logistycznie to duże ułatwienie. Nie zamierzamy już dalej szukać. Wybrana baza bardzo nam odpowiada. Trener Czesław Michniewicz widział ten ośrodek i jest zadowolony. Będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy, w tym dwa boiska trawiaste. Pozostaniemy w tym ośrodku tak długo, jak długo zagramy na mundialu. Nie musimy się nigdzie przenosić, to naprawdę wygodne w porównaniu z poprzednimi turniejami – powiedział rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.