MŚ 2026. FIFA odsłoniła karty. Wiemy, gdzie zostanie rozegrany mecz otwarcia, a gdzie finał Mistrzostw Świata w 2026 roku

MŚ 2026. Mecz otwarcia Mistrzostw Świata na legendarnym Estadio Azteca

MŚ 2026. Finał Mistrzostw Świata zostanie rozegrany w Nowym Jorku

Jak ogłosiła w Miami na Florydzie Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA), finał odbędzie się na położonym w New Jersey obiekcie Met Life Stadium, na którym swoje mecze rozgrywają futboliści amerykańscy New York Giants i New York Jets.