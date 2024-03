Ali Gholizadeh zaliczył asystę w meczu reprezentacji Iranu. Piłkarz Lecha Poznań popisał się znakomitym podaniem

Ali Gholizadeh z asystą w meczu reprezentacji Iranu

Reprezentacja Iranu na początku roku rywalizowała w Pucharze Azji. Jeden z faworytów do wygrania turnieju zatrzymał się na półfinale, w którym przegrał z późniejszym triumfatorem - Katarem. Ali Gholizadeh nie był podstawowym zawodnikiem podczas rywalizacji na katarskich boiskach, ale kiedy pojawiał się na boisko, zawsze coś wnosił.

Teraz piłkarz grający na co dzień w Lechu Poznań wyszedł od pierwszej minuty na mecz kwalifikacyjny do mistrzostw Świata przeciwko reprezentacji Turkmenistanu. Iran objął powadzenie już w 10. minucie. Piłkę do bramki rywali po precyzyjnym strzale głową wpakował Hossein Kanaanizadegan.