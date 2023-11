Nahuel Leiva dostał czerwoną kartkę w meczu Cracovia - Śląsk Wrocław. Uderzył głową Jakuba Jugasa - w rewanżu

Dwie czerwone kartki w meczu Cracovia - Śląsk Wrocław

Jugas ewidentnie nie był zainteresowany piłką. Po akcji jeszcze wdał się w pyskówkę z Leivą. Ten stwierdził, że nie pozostanie dłużny. Zareagował impulsywnie, najgorzej jak mógł w takim momencie. Hiszpan podbiegł do Czecha i po prostu uderzył go głową.

Do incydentu doszło na początku drugiej połowy. Nahuel Leiva przy linii bocznej próbował uciec z piłką Jakubowi Jugasowi, więc ten postanowił zaatakować go ręką. Sędzia Marcin Szczerbowicz (Olsztyn), wspierany na VAR przez Szymona Marciniaka, nie dostrzegł przewinienia. No i się zaczęło ...

Z boiska wyleciał także Jehor Macenko

Była to dopiero 52 minuta. Powtórki telewizyjne wykazały, że zanim Leiva uderzył Jugasa to sam został sfaulowany. VAR nie mógł jednak pomóc sędziemu w tej sytuacji, który ewidentnie się zagapił.

W najlepszym przypadku Nahuel Leiva będzie pauzować w co najmniej w dwóch meczach. To kara z urzędu za bezpośrednią czerwoną kartkę. Komisja Ligi zbierze się w tygodniu i może orzec jednak coś innego - na przykład trzy lub cztery spotkania dyskwalifikacji. Leiva to czołowy zawodnik w ofensywie liderującego Śląska. Strzelił trzy gole i zapisał dwie asysty. To właśnie on dał prowadzenie z Pasami.

Co najciekawsze, od 78 minuty Śląsk bronił już zaliczki z pierwszej połowy... w dziewięciu. Za dwie żółte kartki czerwoną dostał także lewy obrońca Jehor Macenko, faulując w okolicach pola karnego Jakuba Myszora. Przewinienie było ewidentne.