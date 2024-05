Nietypowy prezent Pogoni Szczecin przed finałem Pucharu Polski!

Nietypowy prezent Pogoni Szczecin dla dziennikarzy przed finałem Pucharu Polski

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że swego czasu Pogoń Szczecin wydała własną wersję paprykarza szczecińskiego, który był sygnowany logo klubowym. W ubiegłych latach był to jeden z najchętniej kupowanych produktów. - W 2022 roku sprzedaliśmy go w liczbie 119133 sztuk! Licząc rok do roku, to był nasz rekord sprzedażowy. 2021 rok zamknęliśmy w liczbie blisko 95 tys. sprzedanych paprykarzy. Teraz jest odrobinę gorzej, ale wszystkie te wyniki napawają nas dumą, wszakże to najlepszy dowód na to, że produkt jest smaczny oraz znalazł swoje stałe grono odbiorców - mogliśmy przeczytać na oficjalnej stronie Pogoni Szczecin.