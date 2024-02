Najciekawsze transfery w ostatnim dniu okienka transferowego! Kto się najbardziej wzmocnił w "Deadline Day 2024"? [GALERIA]

Najciekawsze transfery w ostatnim dniu okienka transferowego

Zimowe okienko transferowe w większości najsilniejszych europejskich lig dobiegło końca z upływem północy. Ostatnie godziny dla klubów z lig TOP 5 były wyjątkowo napięte i pracowite. Drużyny, które postanowiły się jeszcze wzmocnić "Last Minute" musiały drżeć do samego końca czy wszystkie formalności zostaną dopięte przed zamknięciem okna. W tym miejscu przypominają się takie przypadki jak choćby ten Kamila Grosickiego, który swego czasu na ostatnią chwilę miał przenieść się do Burnley, a ostatecznie nic z tego nie wyszło. Z resztą ten zawodnik zawsze lubił zmieniać kluby w ostatnich godzinach okna.

Jeśli chodzi w tym okienku o Polaków to przede wszystkim warto zaznaczyć, że Kamil Jóźwiak (wychowanek Lecha Poznań) wraca do Europy. Po latach spędzonych w amerykańskim Charlotte FC zamienił Stany Zjednoczone na słoneczną Hiszpanię. 26-latek będzie reprezentował barwy Granady, w której gra już Kamil Piątkowski. Dodatkowo z Ameryki Północnej uciekł także Karol Świderski. Ten jednak zdecydował się na Półwysep Apeniński.