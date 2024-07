Najdziwniejsze rzeczy do kupienia w polskich klubach. Lech Poznań ma hobby horse'a, a Wisła Kraków legowisko dla psa

Dziwne gadżety w klubach Ekstraklasy i 1. ligi

Kampania 2024/24 niedługo się zacznie. To dobra okazja, żeby przypomnieć, jak wyglądały ostatnie miesiące na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Poprzedni sezon Ekstraklasy zakończył się historycznym triumfem Jagiellonii Białystok. Gra podopiecznych Adriana Siemieńca była pełna dynamiki i skuteczności, co potwierdzają 77 zdobyte bramki – najwięcej w lidze. Śląsk Wrocław również zakończył sezon z 63 punktami, jednak gorszy bilans w starciach bezpośrednich przesądził o drugim miejscu. Śląsk imponował defensywą, tracąc tylko 31 bramek, ale 50 zdobytych bramek okazało się niewystarczające, by przebić Jagiellonię, chociaż o jeden punkt. Drużyna Jacka Magiery prezentowała się dużo gorzej na wiosnę. Podium zamknęła Legia Warszawa. Był to sezon pełen wzlotów i upadków, ale ostatecznie "Wojskowi" pokazali swój potencjał pod wodzą trenera Feio. W nowym sezonie stołeczny klub postara się odzyskać mistrzostwo Polski.