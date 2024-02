Najlepsi kandydaci do reprezentacji Polski z Ekstraklasy. LISTA piłkarzy. Kogo na baraże o Euro 2024 powoła Michał Probierz?

Powołania do reprezentacji Polski. Kto zasłużył z Ekstraklasy?

Michał Probierz w krótkim czasie udowodnił, że nie jest przywiązany do konkretnych nazwisk ani tym bardziej metryki. Lubi eksperymentować. W październiku odważył się zrezygnować z Jana Bednarka, a w listopadzie z Arkadiusza Milika, powołując za to Patryka Pedę z trzeciego szczebla we Włoszech czy grającego ledwie szczebel wyżej Adriana Benedyczaka, którego w klubie zatrzymała ostatecznie kontuzja. Zaskakujące powołanie otrzymał też Karol Struski występujący na Cyprze.

Probierz znacznie śmielej od swojego poprzednika Fernando Santosa szukał też kandydatów do gry z polskiej ligi. Tylko na dwóch zgrupowaniach pojawiło się w sumie sześciu takich piłkarzy: Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Filip Marchwiński (Lech Poznań), Bartosz Slisz (wtedy Legia Warszawa, dziś Atlanta United), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok), Paweł Wszołek (Legia Warszawa). I potencjalnie będą kolejni.