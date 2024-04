- Mogę potwierdzić, że na 100% to jest mój ostatni sezon w Zniczu Pruszków. Poinformowałem o tym dużo wcześniej prezesa Sylwiusza Muchę-Orlińskiego, pan prezes Matuszewski powiedział to zawodnikom w szatni. Żeby Mariusz Misiura trafił teraz do Ekstraklasy, muszą zostać spełnione pewne warunki, na które ja do końca nie mam wpływu. Jeśli te warunki się spełnią, no to są już jakieś zobowiązania, jeśli się nie spełnią - będę trenerem na bezrobociu, bo skończy się mój kontrakt ze Zniczem i będę wolnym trenerem. Jednym z warunków było moje dostanie się na kurs UEFA Pro. To się spełniło, na resztę warunków ja nie mam wpływu - powiedział sam zainteresowany w wywiadzie na YouTube dla Meczyki.pl.