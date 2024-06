Najnowsze plotki transferowe w Ekstraklasie. Raków Częstochowa chce wzmocnić ofensywę. Lech Poznań zacznie okienko?

Transfery do Ekstraklasy. Co z Lechem Poznań?

Raków Częstochowa , po dość przeciętnym sezonie w swoim wykonaniu, szykuje się do zmian. Powrót Marka Papszuna na stanowisko trenera może oznaczać nowy rozdział w strategii klubu. Współpraca z zagranicznym dyrektorem sportowym oraz otwarcie na nowe rynki transferowe to elementy, które mogą przynieść Rakowowi powrót na podium Ekstraklasy.

Co z Lechem Poznań? "Kolejorz" na razie nie przeprowadził żadnego transferu, ale według doniesień medialnych na radarze klubu znalazł się nowy skrzydłowy. Kibice mogą spodziewać się, że kilku graczy odejdzie, dlatego potrzebni będą następcy. Legia Warszawa już dokonała kilku wzmocnień, dlatego na razie w stolicy jest cisza. A może jest to cisza przed burzą i w letnim okienku Dariusz Mioduski i Jacek Zieliński czymś nas jeszcze zaskoczą? Do bardzo ciekawych wzmocnień może dojść także w klubach ze środka tabeli PKO Ekstraklasy.

Aby zobaczyć wszystkie plotki transferowe, wejdź w galerię, a następnie klikaj strzałkę w prawo!