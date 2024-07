Transfery Wisły Kraków - lato 2024. Kto przyszedł, a kto odszedł? Prawdziwa rewolucja kadrowa "Białej Gwiazdy"

Transfery Wisły Kraków w sezonie 2024/25

- Jestem dzisiaj bardziej elastycznym trenerem, mam bardziej chłodną głowę. Może to ktoś odbierze jako nieskromne z mojej strony, ale uważam, że bardzo dużo nauczyłem się w tym czasie. Mocno się rozwinąłem w aspektach taktycznych. Mam swoje pomysły. Mam też pomysł jak chciałbym, żeby funkcjonowała Wisła w najbliższym sezonie. To są cenne rzeczy, ale każdy trener potrzebuje jeszcze jednego - szczęścia. Bez tego nic się nie osiągnie - powiedział Kazimierz Moskal.

Jarosław Królewski w poprzednim sezonie za sterami klubu postawił na niedoświadczonego Albert Rudé. Hiszpan zdobył Puchar Polski, ale nie udało mu się osiągnąć najważniejszego celu - awansu do Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" zakończyła kampanię 2023/24 dopiero na 10. miejscu, co jest ogromnym rozczarowaniem. Sytuację drużyny ma uratować Kazimierz Moskal, w którym fani pokładają wielkie nadzieje.

Transfery Wisły Kraków - kto przyszedł?

Transfery Wisły Kraków - kto odszedł?

W letnim okienku transferowym w Wiśle Kraków nastąpiła prawdziwa rewolucja kadrowa. Umowy aż dziewięciu zawodników nie zostały przedłużone, a to oznacza, że kadra bardzo się skurczyła. Szymon Sobczak znalazł już nowy klub, gdyż po napastnika zgłosiła się Arka Gdynia. Billel Omrani , Dejvi Bregu , Miki Villar , Álvaro Ratón , David Juncà , Eneko Satrústegui , Michał Żyro , Vullnet Basha nie mają obecnie klubu (ten ostatni zakończył karierę). Według informacji Kuby Seweryna Jagiellonia Białystok jest zainteresowana zatrudnieniem Villara, który jest dostępny za darmo. Hiszpan byłby skrzydłowym do rotacji.

Wszystko wskazuje na to, że Jakub Krzyżanowski przeniesie się do innego zespołu. Zainteresowana pozyskaniem zdolnego obrońcy jest Bolonii, która zaprosiła go na wizytę w siedzibie klubu przed transferem. 18-latek mógłby przejść podobną drogę do Kacpra Urbańskiego.

Kibice zastanawiają się także co dalej z Ángelem Rodado. Wokół 27-letniego napastnika było bardzo dużo plotek, ale na razie wszystkie spekulacje ucichły. Mówiło się, że Lech Poznań chciałby mieć go u siebie. Czy jakiś inny klub z Ekstraklasy powalczy o wykupienie najlepszego strzelca 1. ligi w sezonie 2023/24?