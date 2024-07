Tymoteusz Puchacz odchodzi z FC Kaiserslautern. "To był najlepszy rok w moim życiu". Zaistnieje w Unionie Berlin?

Tymoteusz Puchacz dostanie szansę w Unionie Berlin?

- Jestem bardzo wdzięczny za czas, który dany mi było spędzić w Betzenbergu. To był najlepszy rok w moim życiu! Nigdy was nie zapomnę - napisał Puchacz do społeczności FC Kaiserslautern, dziękując za okazane wsparcie.

25-letni dziś Puchacz odszedł z Lecha Poznań do Unionu Berlin trzy lata temu za kwotę 2,5 mln euro. Póki co zaliczył tylko dziesięć meczów, ale żadnego w Bundeslidze. Więcej czasu spędził na wypożyczeniach. Był w Grecji (Panathinaikos Ateny), Turcji (Trabzonspor) i ostatnio na zapleczu w Niemczech.

Dla FC Kaiserslautern rozegrał w zeszłym sezonie 36 meczów. Strzelił gola i zaliczył aż trzynaście asyst. Co teraz? Na dniach (12 lipca) piłkarz zjawi się na pierwszym treningu Unionu przed nowym sezonem. Według Meczyków trener Bo Svensson chce mu się przyjrzeć.