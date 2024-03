Nenad Bjelica, który trenował Lecha zabrania gumy do żucia, ale nie alkoholu. "Piłkarze po meczu napić mogą się nawet w szatni"

- Nie zabraniam piłkarzom piwa i papierosów, bo oni dobrze wiedzą, co jest dla nich dobre a co złe. Jak prowadziłem Spezię, paliło 20 z 25 graczy, zakazy byłyby bez sensu. Niech tylko nie robią tego publicznie. Po meczu napić mogą się nawet w szatni. Zabraniam jednak żucia gumy na treningu. Raz w mojej karierze trenerskiej zdarzyło się, że zawodnik niemal udusił się nią na murawie. To było traumatyczne przeżycie, więc na to akurat nie pozwalam - powiedział trener Unionu Berlin cytowany przez Marcina Borzęckiego na portalu X.