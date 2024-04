Niewykorzystany karny i czerwona kartka. Jaga zatrzymana w wyścigu po mistrzostwo

Świetny początek Jagiellonii. Czerwona kartka skomplikowała sprawę

Od samego początku spotkania gospodarze rzucili się do ataków. Już w 5. minucie piłka trafiła do siatki Cracovii, ale zdaniem sędziego Pawła Raczkowskiego gracz Jagi był na pozycji spalonej i Pasy mogły odetchnąć z ulgą. Jednak cztery minuty później arbiter już nie uratował przyjezdnych. Bartłomiej Wdowik dośrodkował z rzutu wolnego w światło bramki rywali, a próbujący interweniować Virgil Ghita strącił piłkę tak, że ta wpadła do bramki.