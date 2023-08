Nowe informacje w sprawie bójki z udziałem bramkarza Puszczy Niepołomice - Kewina Komara. Poważne obrażenia. Pobił się o dziewczynę?

Poważne obrażenia uczestników incydentu

Dodatkowo po przetransportowaniu do krakowskiego szpitala Rydygiera drugi poszkodowany ma problemy z mówieniem.

Bójka o kobietę

Z informacji uzyskanych przez RMF24 powodem bójki miały być sprawy osobiste bramkarza beniaminka PKO Ekstraklasy. Zdaniem przesłuchanych świadków w tej sprawie poszło właśnie o kobietę.

Kewin Komar na festynie spotkał byłego chłopaka swojej dziewczyny i delikatnie mówiąc nie powstrzymał emocji, w wyniku których wywiązała się awantura. Jednocześnie taki przebieg spraw wyklucza, że podłożem konfliktu mogły być porachunki pseudokibiców jak początkowo zakładano.

- Po artykułach medialnych, dotyczących incydentu do jakiego miało dojść w sobotę koło Bochni - rzekomo na tle kibicowskim, małopolska policja podjęła czynności mające na celu zweryfikowanie przedmiotowego zdarzenia. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że zdarzenie nie miało podłoża kibicowskiego. Po zebraniu pełnego materiału procesowego w tej sprawie, zostanie on niezwłocznie przekazany do Prokuratury Rejonowej w Bochni celem oceny prawnej - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu małopolskiej policji.