Oficjalna piosenka, maskotka i piłka MŚ 2022 w Katarze [ZDJĘCIA, WIDEO]

Oficjalną maskotką został La'eeb. W języku arabskim to słowo oznacza super zawodnika, który ma nieść radość z futbolu. La'eeb jest zabawny i ciekawski - przekonuje FIFA. - Jesteśmy pewni, że kibice na całym świecie pokochają tę zabawną i figlarną postać - uważa Khalid Ali Al Mawlawi zastępca dyrektora generalnego ds. marketingu i komunikacji. La'eeb będzie wszędzie - witając świat, inspirując młodych kibiców i dopingując ich podczas turnieju. Wkrótce fani będą mogli pobrać GIF-y i naklejki z La'eebem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Oficjalną piosenkę turnieju przygotowali artyści Trinidad Cardona, Davido oraz Aisha. Kawałek nosi nazwę: Hayya Hayya (Better Together). To połączenie rytmów R&B i reggae. - Łącząc głosy z obu Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu, utwór ten symbolizuje, jak muzyka - i piłka nożna - może zjednoczyć świat - tłumaczy dyrektor handlowy FIFA, Kay Madati.