Oficjalnie: Ernest Muci odejdzie z Legii Warszawa. Rekordowa kwota za Albańczyka. Trafi do byłego selekcjonera Polski

Ernest Muci trafił do Fernando Santosa!

Ernest Muci to jeden z największych młody talentów Ekstraklasy. Albańczyk w obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 34 meczach, strzelił dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. Nic dziwnego, że napastnik trafił na radary klubów Premier League. Mówi się, że Fulham był gotowy wyłożyć za niego nawet 20 mln euro. Do transferu jednak nie doszło.

Kiedy kibice myśleli, że sytuacja z Mucim się uspokoiła, Paweł Gołaszewski ujawnił nowe informacje. Do Legii Warszawa miała wpłynąć rekordowa oferta z Besiktasu Stambuł za albańskiego zawodnika. Mowa o ośmiocyfrowej kwocie, czyli przynajmniej 10 mln euro. "Wojskowi" jednak nie zarobią takich pieniędzy, gdyż muszą oddać 10 procent do KF Tirana - jego poprzedniego klubu.

Z kolei Szymon Janczyk informuje, że kwota może oscylować w granicach 6-8 mln euro, ale Legia zagwarantuje sobie wysoki procent z następnego transferu. Marcin Szymczyk dodaje, że opłata to 8-10 mln euro, a nowa umowa Muciego obowiązywać będzie na 3,5 roku. Obecny rekord sprzedażowy Legii należy do Radosław Majeckiego, który odszedł do AS Monaco za 7 mln euro. Ernest Muci miałby jeszcze sporo zapasu.