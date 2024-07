Wiemy, gdzie będzie można obejrzeć Ligę Europy i Ligę Konferencji!

Polsat zdobył prawa do pokazywania europejskich rozgrywek

W poniedziałek, stacja Polsat poinformowała o pozyskaniu praw do pokazywania dwóch europejskich rozgrywek: Ligi Europy oraz Ligi Konferencji spod egidy UEFA. Wcześniej prawa do nich miała platforma streamingowa, Viaplay. Do końca sezonu 2023/24 kibice zmuszeni byli płacić miesięcznie 55 złotych za możliwość obejrzenia europejskiej piłki. Obecnie platforma powoli wycofuje się z Polski i stopniowo traci prawa do pokazywania najważniejszych rozgrywek.

- Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji i streamingu nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA przez kolejne 3 sezony - ogłoszono w poniedziałek.