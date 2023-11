Oficjalnie: Skład reprezentacji Polski U-17 na mecz z Japonią. Na ławce tylko czterech zawodników z pola

Skład reprezentacji Polski U-17

Polscy kibice zachwycili się kadrą U-17 kilka miesięcy temu. Drużyna w maju doszła aż do półfinału mistrzostw Europy. Młodzi zawodnicy pokazali niesamowity polot i pomysł na grę ofensywą. Dokładnie tego brakowało seniorskiej reprezentacji, dlatego fani zakochali się w młodzieżówce.

Niestety przed mundialem w Indonezji, który dla Biało-Czerwonych zaczyna się 11 listopada doszło do gigantycznego skandalu. Media społecznościowe obiegła informacja, że czterech zawodników reprezentacji Polski U-17 nie zagra na wspomnianym turnieju. Wszystko z powodu złamania regulaminu przez piłkarzy podczas zgrupowania. O co dokładnie chodzi? O picie alkoholu, co szczególnie w przypadku młodych zawodników jest surowo zakazane.