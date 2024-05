Kolejne problemy zdrowotne reprezentanta Polski. Michał Probierz potwierdził

Matty Cash opuści Euro 2024? Michał Probierz przekazał niepokojące informacje

Zawodnik angielskiej Aston Villi nie ma szczęścia do zgrupowań reprezentacji Polski. Często to właśnie na nich, albo tuż przed nimi doznawał jakiegoś urazu, który wykluczał go z rywalizacji dla Biało-Czerwonych. Cash zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Andorą w 2021 roku. Jeszcze gdy selekcjonerem był Paulo Sousa.

Od tamtego czasu wystąpił w 15 meczach i strzelił w nich jedną bramkę. Nękany kontuzjami zawodnik mógł mieć na swoim koncie zdecydowanie więcej meczów z orzełkiem na piersi. Swoje premierowe trafienie - warto nadmienić - zdobył z Holandią w Rotterdamie.

Michał Probierz w udzielonym wywiadzie portalowi WP Sportowe Fakty uchylił rąbek tajemnicy na temat aktualnego stanu zdrowia swoich podopiecznych na niespełna miesiąc przed wielkim turniejem reprezentacyjnym. No i nie mamy dobrych informacji w sprawie 26-latka. Piłkarz "The Villans" jak przekazał selekcjoner po raz kolejny zmaga się z pewnego rodzaju problemami. 51-latek zaznaczył, że jego występ na Euro 2024 stoi pod znakiem zapytania.