Oto najbardziej fotogeniczna para Ekstraklasy. Piłkarz Marcin Flis z ŁKS Łódź i jego żona Martyna Rybka-Flis robią furorę w sieci

Flis na boiskach wyróżnia się walecznością, ale i aparycją. Z wyglądu przypomina raczej włoskiego modela niż piłkarza, który nigdy nie miał okazji grać poza Polską. Jego żona jest zawodową fotomodelką. To I wicemiss w konkursie Miss Polonia Studentek Łodzi z 2015 roku. Swego czasu 30-latka wystąpiła w reklamie z Kubą Wojewódzkim, który nazwał ją "córką".

Marcin Flis od lat sprawdza się jako stoper klubów ekstraklasy. W lutym obchodzić będzie 30. urodziny. Razem z ŁKS Łódź szlifuje formę przed rundą wiosenną, która zaważy o tym, czy beniaminek zostanie na sezon dłużej, czy ponownie spadnie na zaplecze tak jak miało to miejsce w 2020 roku.

Martyna i Marcin poznali się w Bełchatowie, gdy piłkarz bronił barw miejscowego GKS. W zeszłym roku Państwo Flis doczekali się pierwszego wspólnego potomstwa - córki Eleny . Już we troje spędzili pierwsze dni 2024 roku na wczasach w Dubaju.

W sobotę (20 stycznia) stoper raz jeszcze opuścił Polskę, ale tym razem bez swoich najważniejszych osób; aż do 3 lutego przygotowuje się z klubem do rundy w tureckim Side. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku.