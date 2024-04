Patryk Klimala w Śląsku Wrocław. Tyle zarabia napastnik!

Klimala jest jednym z antybohaterów ostatniego, sobotniego meczu Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów. Gdyby tylko w ostatnich sekundach napastnik wykorzystał swoją najlepszą sytuację, w której przed sobą miał już tylko praktycznie pustą bramką to jego drużyna nie przegrałaby, a chociaż zremisowała. Pech tak chciał, że snajper fatalnie przestrzelił z najbliższej odległości i zamiast mówić o wielkim powrocie z beniaminkiem - mówimy o wielkim rozczarowaniu.

Napastnik przychodził do klubu w trudnym momencie dla swojej kariery. Po perypetiach związanych z wojną izraelsko-palestyńską musiał opuścić Hapoel Beer Szewa i w zimowym okienku transferowym dołączyć do Śląska Wrocław. Przypomnijmy, że przed laty 25-latek występował w innym polskim klubie, który obecnie jest na dobrej drodze do pierwszego mistrzostwa Polski - Jagiellonii Białystok.