Piast Gliwice - Widzew Łódź ONLINE. Przyjezdni jeszcze nie przegrali z nowym trenerem. Jak będzie teraz? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [29.09.2023] Jakub Jabłoński

Piast - Widzew LIVE! Efekt nowej miotły jeszcze działa! grzegorz galasinski/polskapress

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Widzew Łódź ONLINE. Czas na dziesiąta kolejkę najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Gliwiczanie podejmą u siebie przyjezdnych z Łodzi, którzy są prowadzeni przez nowego trenera Daniela Myśliwca. Dla 37-latka będzie to trzeci mecz w roli trenera ekstraklasowego zespołu w trwającej kampanii. Do tej pory zanotował zwycięstwo i remis. Jak będzie teraz? Zapraszamy na relację LIVE do GOL24! Pierwszy gwizdek o godzinie 20:30.