Pierwsze derby Łodzi w tym sezonie dla Widzewa! Bartłomiej Pawłowski wystawił piłkę Jordiemu Sanchezowi, który strzelił pierwszego gola

Widzew Łódź - ŁKS Łódź 1:0 (1:0)

Kibice obydwu drużyn bardzo długo czekali na derby na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Dzisiejsze starcie miało wyjątkowo wysoką temperaturę, gdyż początek sezonu dla Widzewa i ŁKS-u nie jest najlepszy. Już w 7. minucie spotkania Tejan oddał strzał z pięciu metrów, ale bardzo dobrym refleksem popisał się Ravas. Kilka minut później Kamil Dankowski także sprawdził bramkarza Czerwono-biało-czerwonych, ale ta próba także została obroniona.

Na bramkę kibice czekali do 45. minuty. Widzew tuż przed przerwą przeprowadził groźną kontrę. Bartłomiej Pawłowski przedarł się środkiem w stronę pola karnego beniaminka. Zbiegło do niego trzech obrońców, więc podał na prawo do niepilnowanego Jordiego Sancheza. Ten mocnym uderzeniem pokonał Aleksandra Bobka, który był bez szans. To pierwsze trafienie tego snajpera w sezonie 2023/24. Kilka minut później Sanchez strzelił jeszcze jedną bramkę, ale po analizie VAR okazało się, że Hiszpan był na spalonym w momencie podania od Marka Hanouska.