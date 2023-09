Pierwszy konkret w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski. PZPN podał datę prezentacji. Transmisja w środę 20 września o 12:00

Prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Gdyby Kulesza miał się kierować wyłącznie głosem kibiców, wybrałby na pewno Papszuna. Bohater mistrzostwa dla Rakowa Częstochowa we wszystkich liczących się sondażach może liczyć co najmniej na 50 procent poparcia . Probierz ustępował w nich miejsca m.in. Adamowi Nawałce.

Cezary Kulesza podejmie w sprawie selekcjonera samodzielny wybór. Prezes PZPN wziął pod uwagę co najmniej kilku kandydatów, w tym Jana Urbana czy Macieja Skorżę, ale ostatecznie na placu boju zostali trenerzy o inicjałach MP: Marek Papszun (obecnie ekspert telewizyjny) i Michał Probierz (selekcjoner kadry U-21).

- Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w środę 20 września o godzinie 12:00 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie (Skalnicowa 21) odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Najbliższe mecze w kwalifikacjach czekają Polaków 12 i 15 października z Wyspami Owczymi w Thorshavn oraz Mołdawią w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 9 października.

W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8. Tak złego bilansu w jakichkolwiek kwalifikacjach nie mieli od 10 lat, a trzy wyjazdowe pojedynki o punkty przegrali poprzednio w latach 2008-09 u schyłku kadencji Leo Beenhakkera.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Polaków, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów. własne, PAP