Mecz Barcelona - Valencia: gdzie oglądać? Transmisja w telewizji i stream w internecie. Robert Lewandowski gra w poniedziałek

Mecz Barcelona - Valencia: transmisja w telewizji

Barcelona rozegra pierwszy mecz po przegranym El Clasico z Realem Madryt (2:3). Tytułu już na pewno nie obroni. Walczyć musi za to o wicemistrzostwo. Właśnie na drugie miejsce wskoczyła bowiem Girona.

To zarazem pierwszy mecz Barcelony po deklaracji trenera Xaviego o pozostaniu w klubie na kolejny sezon - wbrew styczniowej zapowiedzi odejścia. Swoje do ugrania ma Robert Lewandowski. Polak nie trafił od 17 marca. Jego czarna seria, licząc także występy w reprezentacji, to sześć występów bez gola.

Dziś Barcelona zagra bez trzech zawodników. Poza kadrą meczową znaleźli się Alejandro Balde, Gavi oraz Frenkie de Jong. Wszyscy wymienieni leczą urazy.