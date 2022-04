Piłka pod pachą. Pogoń Szczecin ograbiona z rzutu karnego?

Zawody poprowadził sędzia Piotr Lasyk (Bytom). Z poziomu wozu VAR wspierali go Tomasz Kwiatkowski i Marcin Boniek. Mimo ewidentnego dotknięcia piłki ręką przez Dusana Lagatora gra toczyła się dalej.

Kibice mają prawo czuć się oszukani, bo ich drużyna z niewielką przewagą prowadzi w tabeli i jutro lub w niedzielę może to miejsce stracić na rzecz goniącego Lecha Poznań lub Rakowa Częstochowa. Tymczasem sędzia Lasyk nawet nie podbiegł do ekranu, by na własne oczy przekonać się, jak rzeczywiście było ze sporną sytuacją.

- Z moich niepotwierdzonych informacji wynika, że sędzia główny otrzymał sygnał z VAR, żeby obejrzeć sytuację i nie podszedł do monitora, jeśli tak było, to jest to dla mnie niezrozumiałe. W ostatnim czasie były takie sytuacje i rozstrzygnięcia sędziowskie, które nie do końca mi pasowały, ale trudno my koncentrujemy się na tym na co mamy wpływ - mówił po meczu trener Pogoni, Kosta Runjaic.