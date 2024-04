Piłkarski weekend w Europie. Bayer Leverkusen będzie świętował pierwsze mistrzostwo. Robert Lewandowski nie zagra

Liga niemiecka. Bayer będzie świętował mistrzostwo

Drużyna z Leverkusen może więc zapewnić sobie historyczne mistrzostwo kraju bez wychodzenia na boisko. Stanie się tak w przypadku porażki Bayernu . Jeżeli jednak Bawarczycy co najmniej zremisują z Koeln, wszystko może wyjaśnić się dzień później. Wówczas ekipa z Leverkusen rozwieje wszelkie wątpliwości, jeśli zdobędzie przynajmniej tyle samo punktów, co Bayern w sobotę.

Zespół z Leverkusen pozostaje bez porażki we wszystkich rozgrywkach - łącznie to już 42 spotkania w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Europy. 37 z nich wygrał, w tym osiem z dziewięciu na międzynarodowej arenie. W czwartek Bayer zrobił bardzo duży krok do półfinału Ligi Europy. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał u siebie West Ham United Łukasza Fabiańskiego 2:0. "Aptekarze" pod wodzą Hiszpana Xabiego Alonso, który - mimo kilku atrakcyjnych propozycji z innych klubów - zdecydował się pozostać w Leverkusen na następny sezon, walczą łącznie o potrójną koronę. 25 maja w Berlinie zagrają bowiem w finale Pucharu Niemiec z drugoligowym FC Kaiserslautern.