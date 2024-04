W piątek Lech Poznań zagra na Stadionie Śląskim. Mariusz Rumak przed meczem z Ruchem Chorzów

Rumak zdradził pewne elementy strategii na najbliższe spotkanie.

- Jeśli będziemy mieli takie posiadanie piłki, jak choćby w meczu z Cracovią, to Ruch nie będzie kreował tylu sytuacji. Jest to zespół słabszy, mniej doświadczony w obronie, mający nieco słabsze warunki fizyczne. My natomiast jesteśmy bogatsi o lekcję z ostatniego spotkania. Wiemy, jakie przestrzenie trzeba zaatakować, jak się poruszać między bramkarzem a linią obrony i tu chyba będzie klucz do tego meczu - stwierdził szkoleniowiec Kolejorza.