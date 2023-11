Piłkarski weekend w Europie. Manchester City zmierzy się z Liverpoolem, Inter podejmie "polski" Juventus Turyn

Po 12 kolejkach w Anglii na szczycie tabeli jest dość ciasno. Prowadzą "The Citizens", którzy zdobyli 28 punktów, ale tuż za ich plecami są Liverpool i Arsenal Londyn - po 27, a także Tottenham Hotspur - 26 i Aston Villa - 25. Szósty Manchester United ma do lokalnego rywala już siedem punktów straty.

- Moim zdaniem to w tej chwili dwa najlepsze zespoły na świecie. Jedyny sposób, w jaki możemy podejść do tego meczu, to tak, jakby to był finał