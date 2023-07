Piłkarskie Orły. Jesus Imaz to pierwsza strzelba Jagiellonii Białystok

Jesus Imaz to lider Jagiellonii Białystok

Tymczasem Jesus Imaz nie tylko przyćmił Quintanę, ale pobił wszystkich innych napastników, którzy przed nim grali w Jagiellonii. W żółto-czerwonych barwach Imaz rozegrał do tej pory 126 spotkań w ekstraklasie. Strzelając 55 bramek przeszedł do historii białostockiego klubu jako najskuteczniejszy jej piłkarz w ekstraklasie. Rekord pobił w ostatnim sezonie wyprzedzając legendę Jagiellonii Białystok Tomasza Frankowskiego.

– Kiedy mój syn dorośnie sam zobaczy, że kiedyś tutaj grałem i strzelałem gole. Czy będę śrubował swój rekord? Postaram się to osiągnąć, bo kolejne gole będą oznaczały dobre wyniki dla Jagiellonii. Na razie nie myślę o tym, gdzie jest mój limit. Czy moje zdjęcie pojawi się na stadionie i dołączę do Galerii Sław? Byłoby mi bardzo miło – dodał Jesus Imaz.

W pierwszym ligowym spotkaniu w nowym sezonie ekstraklasy Hiszpan nie powiększył swojego dorobku. Kibice jednak liczą, że zrobi to w najbliższą sobotę, gdy Jagiellonia podejmie beniaminka ekstraklasy Puszczę Niepołomice. W ubiegłym sezonie Jesus Imaz tworzył niesamowity duet z drugim Hiszpanem Markiem Gualem. Obaj szli „łeb w łeb” po koronę króla strzelców polskiej ekstraklasy i wszyscy kibice dopingowali, by we dwóch sięgnęli po koronę. Byłby to niesamowity wyczyn, gdyż ani razu w historii rozgrywek dwóm piłkarzom z tej samej drużyny ta sztuka się nie udała. Jednak w końcówce sezonu Marc Gual wyprzedził swojego rodaka zaledwie o jednego gola. Gual miał na swoim koncie 15 bramek, Jesus Imaz 14 goli.