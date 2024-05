Carlitos oficjalnie odszedł z Astany po trzech meczach. Hiszpan jest teraz wolnym agentem. Legia Warszawa ruszy po byłego piłkarza?

Carlitos znowu wróci do Legii Warszawa?

Legia Warszawa rozpoczyna budowę kadry na nowy, potencjalnie bardzo trudny sezon. Z klubu odejdzie co najmniej trzech zawodników - informuje portal legia.net i wskazuje konkretne nazwiska. Wśród nich…

Bardzo ciekawa sytuacja dotyczy formacji ofensywnej. Przyszłość Tomasa Pekharta nadal nie jest znana. Blaz Kramer bardzo często łapie kontuzje i nie można nie nim polegać przez cały sezon. Jedynie Marc Gual w rundzie wiosennej pokazał, że zaczyna wracać do formy z Jagiellonii Białystok. Potrzebny będzie nowy napastnik, który włączy się do walki o koronę króla strzelców Ekstraklasy.

- FK Astana informuje o rozwiązaniu umowy z hiszpańskim napastnikiem Carlitosem z inicjatywy zawodnika. Carlitos nie był w stanie się dostosować do specyfiki kazachskiego futbolu i poprosił o możliwość odejścia . Klub dziękuje piłkarzowi za jego krótki czas z Astaną i życzy mu szczęścia w dalszej karierze - portal sport.pl cytuje komunikat klubu z Kazachstanu.

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się także o powrocie do Legii Jarosława Niezgody. Piotr Koźmiński niedawno informował, że jeden z trenerów z Ekstraklasy już dzwonił do piłkarza, aby spytać o stan zdrowia. Napastnik, grając jeszcze w MLS doznał bardzo poważnej kontuzji, ale obecnie jest w pełni sił i gotowy do kontynuowania kariery.