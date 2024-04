Piłkarskie Orły. Karolina Majda z fantastyczną dyspozycją strzelecką w kwietniu. Agata Bała w drugiej dziesiątce

Karolina Majda najlepszą strzelczynią 2024 roku. Utrzyma tempo?

Świetnie rok w Orlen Ekstraklidze Kobiet rozpoczęła Karolina Majda. Od marca zawodniczka UKS SMS Łódź aż 7-krotnie trafiała do bramki. W dwóch ostatnich spotkaniach zanotowała aż 4 gole, co zbliżyło ją do liderki klasyfikacji strzelców całej ligi na 3 trafienia. Najprawdopodobniej 22-letnia zawodniczka w tym sezonie osiągnie swój najlepszy wynik bramkowy w karierze. Sezon 2021/22 zakończyła z liczbą 9 trafień, czyli dokładnie tyle, ile ma na koncie obecnie. Do końca rozgrywek ligowych pozostało jeszcze 6 kolejek. Jeśli młoda piłkarska podtrzyma doskonałą formę, łódzki zespół może jeszcze powalczyć o fotel lidera tabeli. Jednak wiele będzie zależeć od finiszu sezonu, gdyż zawodniczki UKS-u zmierzą się jeszcze z będącymi na czołowych lokatach drużynami Pogoni Szczecin oraz GKS-u Katowice.

Tuż za plecami Karoliny Majdy plasuje się występująca w drugoligowym MKS-ie Tauron Myszków Magdalena Lisik. Zawodniczka klubu ze Śląska w tym roku kalendarzowym również zdobyła 7 bramek, co plasuje ją wśród najlepszych strzelczyń całej ligi w 2024 roku. Dobra dyspozycja piłkarki sprawiła, że zespół wspiął się na 5. miejsce w tabeli.