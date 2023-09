Piłkarskie Orły. Legia Warszawa ma kim postraszyć. Czterech z pięciu piłkarzy na szczycie klasyfikacji to Legioniści!

Piłkarskie Orły na Mazowszu. Piłkarze Legii nie mieli sobie równych!

W poszukiwaniu najlepszych strzelców na Mazowszu trzeba spojrzeć przede wszystkim na zespół Legii Warszawa. W drużynie wicemistrzów Polski ciężar zdobywania bramek jest rozłożony na wielu zawodników. I to również należy chwalić, bo wiadomo, że drużyna uzależniona od jednego snajpera jest dużo łatwiejsza do odczytania.

Z pewnością czołówka zbudowana z piłkarzy Legii nie będzie niczym dziwnym w skali całego sezonu. Pamiętajmy, że "Wojskowi" awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji i będą regularnie się sprawdzać na wielu polach rozgrywkowych, co za tym idzie, będą mieć szansę, by strzelać i zdobywać cenne punkty w klasyfikacji Piłkarskich Orłów. My, jako kibice, czekamy na emocje!

Dla przypomnienia umieszczamy współczynniki, przez które mnożymy gole przyznając miejsca w rankingu: dla ekstraklasy/ekstraligi - wynosi 2; dla I ligi - 1,75; dla II ligi - 1,5; dla III ligi - 1; dla IV ligi – 0,625; dla Pucharu Polski - 2; dla Europejskich Pucharów - 2,5.