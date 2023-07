Piłkarskie Orły. Niesamowity napastnik Legii Warszawa. Tomas Pekhart ponownie daje o sobie znać w Ekstraklasie

- Tomas poza boiskiem jest człowiekiem bardzo rodzinnym. Dodatkowo bardzo dobrze się prowadzi jako piłkarz, dobrze się odżywia oraz dba o regenerację. Mimo że jest z rocznika 89, czyli ma 34 lata to fizycznie jest w bardzo dobrej formie, co oczywiście znajduje potwierdzenie na boisku i z tego co wiem bardzo mu zależało, aby wrócić do Legii